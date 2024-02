Blitz nel porto di Gioia Tauro, tre arresti: coinvolti funzionari dell’Agenzia delle Dogane

Sarebbero coinvolti a vario titolo nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti i tre soggetti arrestati questa mattina dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell'ambito di una più vasta operazione svolta dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina e dall'Europol. Si tratta di due funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in servizio presso l'ufficio dogane di Gioia Tauro) e di una dipendente in servizio presso una società di spedizioni.

Complessivamente, sono 7 gli indagati che farebbero parte di un gruppo criminale affine alle cosche di 'ndrangheta operanti nella Piana. Il loro compito sarebbe stato quello di "agevolare" il passaggio dei container contenenti cocaina, evitando controlli, alterando gli esiti delle ispezioni ed omettendo ogni anomali riscontrata.

Numerose infatti le anomalie riscontrate dalle fiamme gialle, che hanno persino scoperto come i funzionari fossero a conoscenza della precisa collocazione dei panetti di cocaina all'interno dei carichi di copertura provenienti dal Sud-America. In questo modo, avrebbero saputo in anticipo quali parti del container controllare e quali no.

Gli arresti odierni seguono la precedente operazione Levante (QUI), che nell'ottobre del 2022 portò alla scoperta del suddetto sodalizio criminale. Tale sistema avrebbe permesso di importare nello scalo calabrese oltre 3 tonnellate di cocaina in cinque differenti spedizioni tra il 2020 ed il 2022. Tuttavia, grazie ai controlli dei finanzieri ben 2.7 tonnellate di droga sono state intercettate e sequestrate.