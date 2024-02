A Corigliano-Rossano l’assemblea sindacale di Unarma

"Un'assemblea sindacale a Corigliano - Rossano svolta dal Sindacato Unarma, in una sala gremita da Carabinieri, per parlare delle problematiche che attanagliano i colleghi di ogni ordine e grado. L'occasione è stata anche propizia per presentare il neo vice segretario generale di Cosenza, il Luogotenente Giovanni Cordesco scelto dal Segretario cosentino Mario Regnante Cavallo per la sua qualità e sensibilità d’ascolto". E' quanto dichiara il segretario generale della Regione Calabria, Fabio Riccio.

"L'incontro - continua - ha avuto un significato ancor più particolare in quanto dopo la firma della rappresentatività posta dal nostro Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi. Possiamo affermare senza ombra di smentita di essere il primo Sindacato dei carabinieri in Italia con oltre 30 anni di attività sindacale sulle spalle".

"Una notizia che ci inorgoglisce - conclude Riccio - e pone le basi tecnico giuridiche per un prosieguo sempre più roseo dei sindacalismo nell'Arma dei Carabinieri. Auspicando di avere al più presto una agibilità sindacale totale al pari dei colleghi della Polizia di Stato. Al termine dell'assemblea siamo stati ricevuti in delegazione dal Colonnello Comandante Marco Gianluca Filippi".