Cosenza, resiste ed aggredisce un poliziotto: arrestato 18enne

È appena diciottenne il ragazzo arrestato nella giornata di ieri a Cosenza, per i reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Protagonista della vicenda un giovanissimo già noto alle forze dell'ordine, con precedenti specifici, che nella serata di ieri si sarebbe reso protagonista attivo di una violenta lite all'interno di un locale nel centro di Cosenza.

Intervenuti per sedare gli animi, gli agenti hanno tentato di riportare alla calma le persone coinvolte. Per tutta risposta, un agente è stato afferrato per la giacca per essere poi spintonato e minacciato proprio dal giovane, prontamente fermato. Questo però sarebbe riuscito a divincolarsi dalla presa, sferrando un violento pugno al volto dell'agente e riuscendo così a darsi alla fuga.

Una fuga che è durata poche ore, essendo stato prontamente identificato e rintracciato anche per via dei precedenti specifici. Al termine delle attività per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre l'agente coinvolto ha riportato (oltre a contusioni varie) un trauma cranico e facciale con frattura dello zigomo, con prognosi di trenta giorni.