Entra a scuola e aggredisce uno studente, e anche i carabinieri: arrestato

Un uomo di San Marco Argentano è stato arrestato, nei giorni scorsi, dai Carabinieri della stazione locel, intervenuti dopo una segnalazione presso l'istituto scolastico superiore della città.

All'interno della scuola, infatti, si era introdotto senza alcuna autorizzazione un soggetto totalmente estraneo al personale, che facendosi strada tra collaboratori e professori, avrebbe poi individuato ed aggredito uno studente.

Prontamente giunti sul posto i militari avrebbero cercato di riportare alla calma l'uomo, già noto alle forze dell'ordine ed in evidente stato di alterazione, senza però riuscirci.

Lo stesso si sarebbe opposto ad ogni tentativo di essere portato fuori dalla scuola o in caserma, arrivando ad aggredire fisicamente i militari con i quali si rifiutava categoricamente di collaborare.

Un atteggiamento ostile che sarebbe poi proseguito anche nel tragitto e negli uffici del comando, e che hanno fatto propendere per l'arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale.