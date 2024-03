Medici ed anziani: a Soverato congresso sull’approccio clinico multidisciplinare

“Approccio clinico multidisciplinare ed etico con i pazienti anziani ospiti di strutture residenziali. Impegno, etica e professionalità oltre l'attesa della vita”.

È questo il titolo di un importante congresso, organizzato a Soverato per sabato prossimo. Il 9 marzo, dunque, nella sala consiliare in piazza Maria Ausiliatrice, i responsabili scientifici, i dottori Franco Montesano e Saverio Palermo, discuteranno, con i colleghi e gli addetti ai lavori, delle strutture residenziali accreditate per l’ospitalità di utenti anziani, nelle quali operano professionisti medici, oltre che di altre discipline multiprofessionali.

“Spesso si tratta di professionisti che dopo aver dedicato la loro vita lavorativa alle proprie specifiche attività, continuano ad esercitare anche dopo il pensionamento, arricchendo ulteriormente le proprie competenze e fornendo nel contempo un importante contributo di esperienza e conoscenza clinica”, affermano i due responsabili.

Ciò risulta ancora più determinante se si considera la tipologia dell’utenza in oggetto: soggetti anziani, con età spesso molto avanzata e problemi patologici psicofisici complessi e multidimensionali.

Alcuni di questi professionisti, di concerto con molti loro colleghi aderenti all’iniziativa, hanno inteso promuovere un primo evento congressuale, a carattere provinciale, finalizzato al dibattito, al confronto e allo scambio culturale fra medici ed operatori impegnati nel settore, con il contributo di altri professionisti che, per le loro conoscenze specialistiche, svolgono un ruolo particolarmente importante nella cura delle patologie maggiormente frequenti nei soggetti anziani.

“L’occasione può anche essere utile per rafforzare la rete di conoscenza e collaborazione fra strutture similari e altre realtà socio sanitarie territoriali ed ospedaliere: al congresso infatti interverranno relatori e moderatori di comprovata esperienza e parteciperanno operatori multidisciplinari che delle strutture di riferimento anche allo scopo di fornire una giornata di formazione ed aggiornamento sui temi di maggiore interesse”, è stato precisato.

Due le sessioni che permetteranno l'accesso ai crediti formativi. Poi le conclusioni e le proposte future relative all'implementazione della rete territoriale ed all'organizzazione del prossimo convegno provinciale.

A fine lavori, al Teatro comunale di Soverato, insieme alle autorità ed ai rappresentanti delle strutture accreditate organizzatrici dell'evento, infine la serata musicale di aggregazione sociale, presentata da Caterina Menichini, con l'esibizione del gruppo musicale “The open space”.