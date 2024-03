Calcio, Serie C. Il Crotone a Messina riassapora la vittoria in un match senza particolari emozioni

Prima vittoria del Crotone con mister Baldini alla guida della formazione calabrese. È stato un match senza particolari emozioni. Ha avuto ragione la formazione pitagorica che ha gestito le ripartenza con maggiore qualità, concedendo, però, buone occasioni da rete al Messina, neutralizzate da Dini, sempre sulla traiettoria del pallone.

Ai padroni di casa non sono bastati otto calci d’angolo per sbloccare il risultato, solo una traversa nel primo tempo. Anche il Crotone ha avuto buone occasioni da rete, ma non sempre ha impegnato severamente Fumagalli, che nulla ha potuto sulla conclusione di Comi (34’st). Con questa vittoria, il Crotone consolida il settimo posto in classifica con 46 punti.

IL TABELLINO

Messina: Fumagalli; Lia (43’st Scafetta), Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Frisenna (45’st Civilleri), Franco (45’st Firenze); Rosafio (33’st Plescia), Emmausso, Ragusa (43’st Salvo); Zunno. A disp.: Di Bella, Zona, J. Fumagalli, Polito, Salvo, Civilleri, Giunta, Firenze, Scafetta, Cavallo, Luciani, Signorile. All. Modica

Crotone: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Zanellato, Felippe; Bruzzaniti (15’st Crialese), D’Ursi, Tribuzzi; Comi (37’st Vitale). A disp.: D’Alterio, Battistini, Bove, Rispoli, Costa, Tumminello, D’Errico, Cantisani, Gomez, Kostadinov. All. Baldini

Arbitro: Nicolini di Brescia

Marcatori: 34’st Comi

Ammoniti: Zanellato (C), Emmausso (M), Loiacono (C), Gigliotti (C), Manetta (M)

Espulsi: 41’st Emmausso (M. Angoli: 8-2 per il Messina