Crotone, ancora musica alta nel centro storico: sanzionati due locali

Non cambia la musica nel centro storico di Crotone: ancora una volta l'intervento della Polizia ha portato alla luce diverse irregolarità in alcuni locali notturni, in un periodo in cui proprio il centro storico cittadino diventa luogo di ritrovo e di movida.

In particolare, due dei locali controllati proseguivano con le "emissioni sonore" nonostante fossero in orario notturno, e dunque oltre l'orario consentito dal regolamento comunale. In altre parole, non avevano spento la musica, ottenendo così due sanzioni da parte degli agenti.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, sopratutto in occasione del fine settimana, per verificare il rispetto dei regolamenti e, sopratutto, la tutela della salute ed il diritto al riposo dei residenti.