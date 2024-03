Controlli straordinari a Melissa: sanzionati tre automobilisti

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della compagnia di Cirò Marina, congiuntamente alle altre forze di Polizia del capoluogo, sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio e di prevenzione della criminalità. Il servizio, svolto nei territori di Melissa e Torre Melissa mediante numerosi posti di controllo, ha consentito di identificare e controllare trentaquattro persone e ventitré veicoli, nonché diversi soggetti sottoposti a misure di prevenzione o agli arresti domiciliari.

Particolare attenzione è stata rivolta, poi, al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada: due soggetti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, e un altro per aver circolato senza la prevista copertura assicurativa: per quest’ultimo, all’esito degli accertamenti, è scattato anche il sequestro amministrativo del veicolo. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.