Glicine, la Dda vuole a processo il presunto comitato d’affari del crotonese: i nomi

Ex presidenti di Regione, politici, imprenditori, professionisti e presunti ‘ndranghetisti: tutti alla sbarra! Così almeno li vuole la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro che ha chiesto oggi il processo per 126 indagati nell’abito dell’inchiesta “Glicine” (QUI).

Parliamo della nota operazione che nel giugno dell’anno scorso si scagliò, come un vero e proprio terremoto giudiziario, sul crotonese infliggendo un duro colpo alla cosca dei “Papaniciari” (QUI).

Una indagine che era durata per ben circa cinque anni (era partita nel 2018) e che si era concentrata nel ricostruire gli assetti ma soprattutto i rapporti politico-imprenditoriali e le dinamiche criminali della locale della popolosa frazione del crotonese, al cui vertice si pone la famiglia Megna.

Una imprenditoria che, per gli inquirenti, sarebbe stata spregiudicata tanto quanto i politici “amici”: un sistema clientelare, un vero e proprio comitato d’affari che - sempre secondo la Dda, rappresentata dai pm Paolo Sirleo, Domenico Guarascio e Alessandro Rho - sarebbe stato interessato ad ottenere solo ed esclusivamente vantaggi personali.

Tra i nomi per cui si chiede il processo, spiccano quelli “eccellenti” di Mario Oliverio, ex governatore della Calabria; e di Antonella Stasi, imprenditrice della sanità e già ex vice presidente della Regione.

Ci sono poi quelli di ex assessori regionali di spicco come Nicola Adamo (Pd), Seby Romeo (Pd), Enzo Sculco (leader dei Demokratici), e la figlia di quest’ultimo, Flora Sculco.

Ed ancora, dirigenti regionali del calibro di Domenico Pallaria e Orsola Reillo; l’attuale sindaco della popolosa Rocca di Neto, Alfonso Dattolo, e l’ex primo cittadino di Cirò Marina, Nicodemo Parrilla. Tra gli imprenditori di “peso” i fratelli Raffaele e Gianni Vrenna, che operano nel settore della gestione dei rifiuti.

Stralciate dall’accusa, invece, le posizioni di tre indagati: Josef Wieser, 59enne nato in Austria; Francesco Aracri, 63enne crotonese; Marc Ulrich Goke, 58enne nato a Dusseldorf.

Le accuse contestate sono, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravata dalle finalità mafiose, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, omicidio, trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, scambio elettorale politico mafioso, truffa aggravata.

Il Gup distrettuale ha fissato l’udienza preliminare per il 6 maggio prossimo, nell’aula bunker di Lamezia Terme.

LE RICHIESTE

I 126 indagati per cui la Dda ha chiesto il rinvio a giudizio sono: Sotto inchiesta: Nicola Adamo, 67 anni di Cosenza; Euclide Altavilla, 46 anni di Crotone; Giuseppe Aracri, 50 anni di Crotone; Salvatore Aracri, 71 anni di Crotone; Rosario Arcuri, 47 anni di Rocca di Neto; Antonio Augruso, 58 anni di Curinga; Paolo Basco, 65 anni di San Cipriano d’Aversa (CE); Giovanni Bello, 60 anni di Parma; Mirko Benetti, 51 anni di Roma; Francesco Mario Benincasa, 59 anni di Rocca di Neto.

E poi: Francesco Salvatore Bennardo, 66 anni di Rossano (CS); Giuseppe Berardi, 50 anni di Cirò (KR); Valentino Bolic, 79 anni di Roma; Alessandro Brutto, 56 anni di Crotone; Vincenzo Calfa, 57 anni di Crotone; Francesco Carioti, 67 anni di Catanzaro; Filippo Carrà, 60 anni di Vibo Valentia; Cesare Carvelli, 39 anni di Crotone; Gaetano Caterina, 73 anni di Isola di Capo Rizzuto (KR); Domenico Cavallo, 45 anni di Crotone; Ferruccio Colosimo,46 anni di Crotone; Antonio Corbisieri, 46 anni di Viggiano (PZ).

Ed ancora: Andrea Corrado, 36 anni di Crotone; Alessandro Covelli, 40 anni di Catanzaro; Rocco Covelli, detto Enrico, 45 anni, di Catanzaro; Bonaventura Criaco, 65 anni di Africo (RC); Arturo Crugliano Pantisano, 56 anni di Crotone; Pietro Curcio, 50 anni di Crotone; Saverio Danese, 61 anni di Crotone; Alfonso Dattolo, 60 anni di Rocca di Neto; Santo Raffaele Dattolo 52 anni di Rocca di Neto; Francesco De Marco, 53 anni di Crotone; Giuseppe De Pasquale, 38 anni di Crotone.

Inoltre: Maurizio Del Poggetto, 55 anni di Crotone; Giuseppe Dell’Aquila, 41 anni di Cariati (CS); Salvatore Desiderio, 47 anni di Crotone; Giancarlo Devona, 45 anni di Crotone; Aldo Roberto Donato, 70 anni di Soveria Mannelli (CZ); Maurizio Fabiano, 45 anni di Crotone; Domenico Falzetta, 70 anni di Belvedere Spinello; Alessandro Frescura, 78 anni, Catania; Valentina Galdieri, 43 anni, Crotone; Sabrina Gentile 52 anni di Crotone; Giuseppe Germinara, 53 anni, nato a Savelli (KR).

Ancora: Siro Girardi,50 anni, di Treviso; Giovanni Greco, 69 anni, nato a Chiaravalle Centrale (CZ); Ernesto Iannone, 54 anni, di Catanzaro; Vincenzo La Rosa, 66 anni, di Catanzaro; Artemio Laratta, 49 anni, di Crotone; Pantaleone Laratta, 63 anni di Crotone; Maria Luisa Lucente, 45 anni, di Crotone; Roberto Lumare, 40 anni, di Crotone; Salvatore Lumare, 46 anni, nato a Dusseldorf; Roberto Maggio, 58 anni, di Messina; Massimiliano Maida, 51 anni, nato in Germania.

A seguire: Stefania Malerba, 42 anni, di Crotone; Giovanna Manna, 58 anni, di Crotone; Salvatore Mannarino, 69 anni di Cotronei (KR); Rodolfo Marsico, 74 anni, di Miglierina (CZ); Saverio Martino, 53 anni, di Cosenza; Ambrogio Mascherpa, 59 anni, Cosenza; Francesco Masciari, 59 anni, di Catanzaro; Serafino Mauro, 66 anni, di San Mauro Marchesato (KR); Marzia Mazzacua,56 anni, di Catanzaro; Giovanni Mazzei, detto “Gianni/Giannetto”, 66 anni, di Castelsilano; Salvatore Mazzei, 40 anni, di Crotone; Salvatore Mazzotta, 52 anni, di Catanzaro; Domenico Megna,75 anni, di Crotone; Mario Megna 52 anni, di Crotone.

E poi: Rosa Megna, 51 anni, di Crotone; Francesco Monti, 39 anni, di Crotone; Paolo Morabito, 57 anni, di Messina; Enrico Moscogiuri, 51 anni, di Viggiano; Vincenzo Mungari, 49 anni, di Crotone; Luigi Nisticò, 69 anni, di Catanzaro; Gerardo Mario Oliverio, 71 anni, di San Giovanni in Fiore (CS); Sandro Oliverio Megna, 50 anni, di Crotone; Rachid Ouahid, 53 anni, nato a Casablanca (Marocco); Domenico Pace, 47 anni di Crotone; Santa Pace, 60 anni, di Crotone; Giacomo Pacenza, 66 anni di Crotone; Antonio Pagliuso, 35 anni, di Lamezia Terme; Domenico Pallaria detto Mimmo, 65 anni, di Curinga (CZ).

Inoltre: Salvatore Panebianco, 55 anni di Umbriatico (KR); Giuseppe Pantisano, 39 anni di Crotone; Massimo Paolucci, 65 anni di Napoli; Nicodemo Parrilla, 65 anni di Ciro Marina (KR); Pantaleone Telemaco Pedace detto “Leo”, 53 anni di Crotone; Mauro Prospero, 64 anni di Peschiera del Garda (VR); Giuseppe Pucci detto “Pino”, 46 anni di Crotone; Salvatore Rachieli, 66 anni di Cotronei (KR); Giuseppe Redente, 74 anni di Siderno (RC); Orsola Renata Maria Reillo, 60 anni di Nicastro.

Ed ancora: Dario Ritorto Bruzzese,44 anni di Crotone; Antonietta Rizzo detta Antonella, 60 anni di Crotone; Sebastiano Romeo, 49 anni di Reggio Calabria; Franco Ruggiero, 51 anni di Vibo Valentia; Gaetano Russo, 44 anni di Crotone; Nicola Santilli, 68 anni di Catanzaro; Luigi Sapia, 69 anni di Crotone; Orlando Scaramuzzino, 50 anni di Crotone; Nicodemo Scerra, 47 anni di Cirò; Giuseppe Scigliano, 66 anni di Crotone; Flora Sculco, 45 anni di Crotone; Maria Carmela Sculco, 62 anni di Strongoli (Kr); Vincenzo Sculco, 74 anni di Strongoli (KR); Roberto Siciliani, 64 anni di Crotone; Teresa Sperlì, 56 anni di Catanzaro; Antonella Stasi, 48 anni di Crotone; Carmine Stricagnoli, 53 anni di Crotone; Stefano Strini,53 anni di Parma.

Infine, Piero Talarico, 60 anni di Catanzaro; Vanessa Taverna, 52 anni di Crotone; Santino Torromino, 61 anni di Milano; Giuseppe Tremoliti, 63 anni di Cropani (CZ); Cono Tropiano, 56 anni di Polla; Gianfranco Turino, 51 anni di Crotone; Gustavo Vecchio, 42 anni di Crotone; Nunzio Vella, 28 anni, di Bollate (MI); Salvatore Vella, 47 anni, di Gela (CL); Alessandro Vescio, 47 anni di Catanzaro; Giuseppe Villirillo, 58 anni di Catanzaro; Giovanni Vrenna detto Gianni, 64 anni, nato a Pagani (SA); Pietro Vrenna detto “Piero”, 71 anni, di Crotone; Raffaele Vrenna, 66 anni, di Crotone; e Tommaso Zicchinello, 43 anni di Crotone.