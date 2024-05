Nel panificio due lavoratori in nero e prodotti senza tracciabilità: denunciato il titolare

Il titolare di un panificio ubicato nella zona sud di Reggio Calabria è stato denunciato per violazioni in materia di lavoro irregolare e per mancata osservanza igienico-sanitaria. Questo l'esito di un controllo svolto dai Carabinieri di Reggio Calabria, nel corso di una serie di controlli svolti dal Nil e dai Nas assieme a personale dell'Asp.

Nel dettaglio, i militari avrebbero riscontrato la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti e privi, tra l'altro, del necessario attestato di frequenza del corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro nonché della visita medica per l'accertamento di idoneità all'impiego.

Rinvenuti, inoltre, circa 100 chilogrammi di prodotti da forno totalmente privi di informazioni riguardanti la tracciabilità. Riscontrate, infine, diverse carenze igienico-sanitaria nei locali della struttura, tali da richiedere la chiusura con sospensione dell'attività.

Oltre alla denuncia, il titolare del panificio è stato anche multato: 13 mila euro di sanzioni penali ed altri 12 mila euro di sanzioni amministrative.