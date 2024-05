Droga: due arresti a Reggio, sequestrato quasi mezzo chilo di coca

Gli agenti della polizia di Reggio Calabria, a distanza di pochi giorni, hanno arrestato due persone e sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina.

Il primo caso sulla Strada Statale 106, nelle campagne di Condofuri, dove la Stradale di Brancaleone e le Volanti del capoluogo hanno arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, un uomo che viaggiava su un’auto e che non si è fermato all’Alt degli agenti, fuggendo in direzione di Reggio.

Il fuggitivo è stato però intercettato e bloccato e dopo esser stato identificato in un 29enne pregiudicato del posto, si è appurato fosse senza patente alla guida di un’auto a noleggio.

Il comportamento tenuto dall’uomo ha portato i poliziotti ad eseguire una perquisizione personale e della vettura ed è così che sotto un sedile è stato trovato un involucro di cellophane, termosaldato, con all’interno circa 400 grammi di una droga che, sottoposta ad esame dalla Scientifica è risultata essere della cocaina. Ne è seguito anche un controllo a casa del 29enne, effettuato insieme ad un’unità cinofila. L’autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare in carcere.

Il secondo arresto è stato effettuato ancora dalle Volanti della Questura, ma questa volta nella zona nord della città. Gli agenti hanno notato un soggetto su uno scooter che, alla vista della pattuglia ha cercato di disfarsi di un involucro, percorrendo un tratto di marciapiede.

I poliziotti lo hanno fermato e hanno recuperato l’involucro che conteneva circa 13 grammi di cocaina. L’uomo, 65enne reggino con precedenti di polizia, è stato sottoposto a perquisizione personale e l’attività di polizia è stata estesa anche nella sua casa dove, con l’aiuto di un cane antidroga della Guardia di Finanza, all’interno di uno sgabuzzino, sono stati trovati e sequestrati circa 55 grammi di cocaina, oltre a del materiale per la pesatura e la suddivisione dello stupefacente. Anche per il 65enne l’arresto è stato convalidato con ed è stata disposta la detenzione in carcere.