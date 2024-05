Controlli a Castrovillari e Doria di Cassano: ritrovata coca, hashish ed eroina

Gli agenti del commissariato di Castrovillari, insieme ad una unità cinofila arrivata in supporto da Vibo Valentia, hanno eseguito un controllo in un complesso residenziale nella frazione Doria di Cassano all’Ionio ed in un’area adibita a verde pubblico, nei pressi delle case popolari, hanno ritrovato 15 dosi di cocaina per un totale di circa 11 grammi, e 49 dosi di eroina in pietra, per un totale di più o meno 44 grammi.

Nel contesto di un altro servizio effettuato in città, invece, la polizia ha rinvenuto e sequestrato dell’altra droga, in tutto 130 grammi di hashish che, seppur ben nascosta in un box, in un condominio del centro, non è sfuggita al fiuto del cane poliziotto Max. Lo stupefacente, se spacciato, avrebbe fruttato circa 3500 euro.

Le attività sono state condotte dal personale Squadra di Polizia Giudiziaria nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro e coordinati dalla Procura della Repubblica, diretta dal procuratore Alessandro D’Alessio.