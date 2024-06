Svelato il manifesto della quinta edizione di “E io ci sto, del fumettista De Masi

Con un grande occhio curioso al posto della testa e al suo fianco un “cucciolo di cinepresa”, alle spalle un paesaggio che mescola elementi artistici, urbani e naturalistici, è questo il nuovo manifesto della V edizione di “E io ci sto - Il cinema sotto le stelle” la rassegna di cinema e non solo che avrà luogo a Crotone dal 12 luglio al 5 agosto. Con proiezioni, dibattiti, mostre fotografiche, performance d’arte dal vivo e tanti ospiti, riconfermando la location dello scorso anno, Orto Tellini.

La locandina di quest’anno simboleggia una suggestiva passeggiata in un mondo notturno e sognante, alla ricerca di qualcosa di magico da raccontare. Nasce dall'idea di rappresentare il documentarista in maniera stilizzata e simbolica, per cui tutto il suo volto è un occhio, attraverso il quale guarda il mondo. Il suo fido compagno è una cinepresa, strumento attraverso il quale filtra ciò che l'occhio vede. È firmata dall’artista Fabrizio De Masi, appassionato di cinema, letteratura e fumetti, che dichiara: “Quella di affidare l'immagine del manifesto a un illustratore è una scelta che trovo estremamente coraggiosa da parte dell'organizzazione, quasi con un'importanza politica, visto il proliferare delle immagini generate con l'intelligenza artificiale che rinunciano a qualsivoglia tipo di anima e autenticità”.

Saranno cinque gli appuntamenti proposti durante questa edizione, i primi quattro 12, 13, 14 e 15 luglio con proiezioni e dibattiti e tanto altro nell’area Orto Tellini; mentre il 5 agosto con un evento off che riguarda la consueta esposizione fotografica (luogo che verrà annunciato prossimamente).

Dichiara Fabrizio Oliverio, direttore artistico e tra gli organizzatori della rassegna - “Se guardassimo indietro e facessimo il punto della situazione, sicuramente non possiamo dimenticare le difficoltà che abbiamo avuto nel partire da zero. Cinque anni fa eravamo un pugno di volontari che si montava da solo lo schermo, portava le sedie, rendeva l’arena accessibile. Oggi invece sono stati fatti notevoli passi in avanti per arrivare fin qui. Tutte le persone che hanno collaborato sin dagli inizi sono state fondamentali perché insieme alla qualità del servizio che proponiamo sono cresciute anche le singole individualità. La novità di questa edizione sono sicuramente le date perché ricadono nel secondo fine settimana di luglio e la riconferma di un luogo a noi caro: saremo di nuovo all'interno di Orto Tellini, uno spazio rivalorizzato dal Comune di Crotone, in cui eravamo presenti lo scorso anno e saremo anche per l’edizione 2024. Non solo con proiezioni, dibattiti e ospiti ma anche una serie di eventi a corollario di intrattenimento, oltre all'area food and beverage, che mette in risalto una gemma nascosta della nostra città”.

La rassegna E io ci sto - il cinema sotto le stelle, ideata dall’associazione omonima - che raccoglie i migliori prodotti non fiction del mondo dell'audiovisivo è riuscita a portare in città negli ultimi anni ospiti come la drag queen Priscilla, il regista e fotogiornalista Matteo Delbò, l’attivista iraniana Pegah Moshir Pour, Fabio Canino;i registi Agostino Ferrente, Filippo Vendemmiati, Francesco Costabile, Emanuele Gerosa, Lisa Bosi; il fotografo Francesco Faraci, il fumettista Luca Scornaienchi, lo scrittore Maurizio Fiorino; lo scultore Antonio Affidato e l’autore Gianluca Facente.