‘Ndrangheta, omicidi e concorso esterno: 14 arresti nel vibonese

Calabria, Pescara, Chieti e Torino, eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattordici persone, tredici finite in carcere e una ai domiciliari.

Agli indagati si contestano i reati di associazione di tipo mafioso armata, omicidio plurimo, concorso esterno in associazione mafiosa, e altri gravi reati, aggravati dalle modalità e finalità mafiose, come l’estorsione, la coltivazione di stupefacenti, la concorrenza illecita, la turbata libertà degli incanti, la rapina, ed reati in materia di armi.

La misura è stata emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo di regione.

Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza che si svolgerà alle 10.30 presso i locali della Procura della Repubblica di Catanzaro.