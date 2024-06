Incendiano un’auto nella notte e si danno alla fuga: rintracciati e denunciati

Due uomini di San Ferdinando sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della locale stazione, in quanto ritenuti i responsabili di un incendio a danno di un'autovettura avvenuto qualche tempo fa nel medesimo centro abitato. Episodio risalente, precisamente, alla seconda metà di maggio, quando i residenti hanno allertato i soccorsi per l'incendio di un veicolo in strada.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco permise un rapido spegnimento del rogo, che pur avendo distrutto completamente il mezzo non è riuscito a propagarsi nè alle vicine abitazioni nè alle adiacenti aree verdi. Presenti sul posto anche i Carabinieri per i primi sopralluoghi.

Sopralluoghi che hanno permesso, sin da subito, di identificare i soggetti coinvolti nel danneggiamento, oggi rintracciati e denunciati per danneggiamento. La Procura di Palmi prosegue gli accertamenti, assieme ai militari, per cercare di capire se dietro tale episodio possa celarsi un atto intimidatorio o una ritorsione.