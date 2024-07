La marijuana nello zaino, a casa il necessario per preparare le dosi

Durante un’attività antidroga eseguita presso la stazione ferroviaria di Lamezia Terme, le fiamme gialle hanno fermato un gambiano, in possesso del permesso di soggiorno, e dopo averlo perquisito gli hanno trovato in uno zaino 140 grammi di marijuana.

Da qui ne è seguita una perquisizione a casa dell’uomo, dove i finanzieri hanno scovato altri 28 grammi della stessa sostanza, 11 pasticche di ecstasy, due bilancini elettronici ed un coltello che, secondo gli investigatori, sarebbe stato utilizzato per dividere le dosi di stupefacente.

Inevitabile l’arresto in flagranza per il gambiano accusato della detenzione della droga ai fini spaccio. Processato per direttissima il Tribunale di Lamezia ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana.