Via vai sospetto da una palazzina, pizzicato con la marijuana. Arrestato

Insospettiti da un continuo via vai di persone da una palazzina, i carabinieri di Lamezia Terme hanno localizzato un locale dove all’interno è stato sorpreso un 37enne già noto, A.C. le sue iniziali, trovato con 80 grammi di marijuana, un bilancino e vario materiale da taglio e per il confezionamento in dosi.

Sussistendo i presupposti dell’arresto obbligatorio in flagranza, per l’uomo sono così scattate le manette e su disposizione del Pm di turno presso la Procura della città della Piana accompagnato a casa per essere sottoposto ai domiciliari. La droga è stata invece sequestrata per le successive analisi chimico-tossicologiche.

L’arresto è stato poi convalidato dal Gip che, ritenuto fondati i gravi indizi di colpevolezza ha disposto nei confronti dello stesso la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.