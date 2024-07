Violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale: fermato uno straniero

Si sarebbe introdotto nottetempo nell'abitazione di alcuni vicini per minacciarli, ma grazie ad una segnalazione è stato individuato e fermato prima che potesse allontanarsi.

È successo nella notte di sabato a Vibo Valentia, dove gli agenti della Questura, intervenuti tempestivamente, hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità straniera.

Questo, una volta individuato mentre tentava la fuga, si sarebbe comportato in modo violento nel tentativo di evitare il controllo, senza però riuscirci. Con non poche difficoltà gli agenti - grazie all'intervento di altre pattuglie - sono riusciti ad immobilizzarlo e portarlo in Questura.

L'accusa nei suoi confronti è di violazione di domicilio e di resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità è stato sottoposto alla misura cautela dell'obbligo di presentazione.