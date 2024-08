Esodo, traffico da bollino rosso già dalla mattinata di domenica

Traffico da bollino rosso sulle strade ed autostrade italiane in questo primo fine settimana di agosto caratterizzato dalle partenze e, soprattutto oggi, dai rientri dalle località di vacanze, al mare o in montagna che sia.

Per oggi, domenica 4 agosto, Viabilità Italia segnala infatti volumi di auto in transito significativi su gran parte della rete seppure senza particolari criticità, con, al momento, rallentamenti e code a tratti in prossimità delle uscite per le località di villeggiatura.

In particolare, si segnala traffico intenso in A1 in direzione sud tra Valdichiana e Fabro (a causa di un grave incidente risolto, avvenuto in mattinata al km 422), tra il bivio A24 e Valmontone, nel nodo fiorentino, al bivio A1 - A22.

Stessa situazione in A14 sud tra Bologna San Lazzaro e Forlì, tra Civitanova Marche e Grottammare e tra Pescara Sud e Lanciano; e in A22 nord tra allacciamento A4 e Egna/Ora e dalla stessa Egna/Ora e Rovereto sud in direzione sud, con code anche sulla viabilità alternativa a questa autostrada.

Traffico intenso anche sull’autostrada Catania Siracusa, sulla SS36 verso il confine Svizzero e rallentamenti alle barriere di Ventimiglia, Como Grandate ed Ugovizza.

Si segnala poi il passaggio dallo stato di attenzione a quello di allarme per l’Etna, in fase eruttiva, con l’aeroporto di Catania solo parzialmente operativo.

I rimanenti incendi di vegetazione, localizzati prevalentemente a sud del Paese e nelle isole, pur richiedendo l’intervento dei canadair, non stanno interferendo con la viabilità principale, stradale e ferroviaria.

Si segnala inoltre il protrarsi delle chiusure programmate sulle linee ferroviarie Verona/Vicenza, Bologna/Prato e Villa Literno/Minturno.

Si prevede l’incremento progressivo dei volumi di traffico nelle ore pomeridiane e serali, specie nelle località interessate dal cosiddetto turismo pendolare del fine settimana per i rientri.

Si raccomanda a tutti gli automobilisti di prestare particolare attenzione ai veicoli fermi per avaria e nelle piazzole di sosta o di emergenza.

VIAGGIARE INFORMATI



Per viaggiare sempre informati lungo la rete autostradale sono disponibili i canali del Cciss al numero gratuito 1518, i siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it; le trasmissioni di Rai Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai.