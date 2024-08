Calcio, Eccellenza. Castrovillari, Presidente: “se qualcuno lo vuole si faccia avanti”

“Chi vuole il Castrovillari calcio si faccia avanti in tempi brevi”: il messaggio è stato lanciato a chiare lettere da Gerry Rubini, presidente della Polisportiva del Pollino, nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri sera presso la sede del sodalizio.

Alla presenza dell’informazione cittadina e di una rappresentanza dei tifosi Rubini, che ha accettato nei giorni scorsi con le dimissioni dei soci del Castrovillari un “mandato esplorativo” per salvare le sorti rossonere, ha con chiarezza illustrato tempi e modalità per chi voglia prendere in mano la società.

Per prima cosa i tempi. Entro il 12 di agosto chiunque abbia intenzione di rilevare la società può contattare lo stesso Rubini per presentare la propria proposta che deve avere due requisiti fondamentali.

Ovvero, un budget disponibile subito, pari ad un quarto dell’intero costo stagionale (che è stato quantizzato in circa 160mila euro) ed un Business Plan, ossia un documento che vada a spiegare e descrive in maniera dettagliata quello che dovrà essere il progetto del Castrovillari del nuovo corso.

Una richiesta molto chiara, addirittura Rubini ha lasciato i suoi recapiti ai giornalisti dove poterlo contattare – ovvero per telefono al numero 347.5936750 o per email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. - che non ammette appelli.

Serve in tempi brevi qualcuno veramente interessato al Castrovillari calcio. A ciò si aggiunge anche un discorso legato ai debiti oggi “congelati” e gestiti da professionisti del territorio a cui è stato dato mandato e che non pregiudica colui o coloro che siano interessati alla società.

Chi dovesse subentrare, inoltre, potrà contare certamente su una fidejussione in contanti di 31 mila euro di proprietà del Castrovillari.

In definitiva, come più volte ribadito da Rubini durante il suo intervento, oggi chi rilevasse il Castrovillari avrebbe in mano una società storica che gli verrebbe ceduta praticamente a costo zero, un titolo di Eccellenza dal costo elevato che in questo caso non verrebbe assolutamente richiesto.

Infine il Presidente della Polisportiva, dopo aver chiesto ai tifosi vicinanza in questo delicato momento, ha voluto ringraziare il Presidente uscente Nicola Mazzuca per l’impegno profuso e le responsabilità che lo stesso si è dovuto assumere in questi anni.

Adesso bisognerà solo aspettare una settimana per capire, si spera, se ci sia qualcuno che sia interessato a rilevare la società e ripartire da zero con un progetto nuovo e interessante.