Calcio, Serie C. Il Crotone presenta Groppelli, Silva e Sala. Settimana prossima gli abbonamenti

Il Crotone Calcio, in vista della prossima stagione, è pronto a voltare pagina e dare il via ad un nuovo ciclo all'insegna dell'entusiasmo, grinta e novità. Il gruppo squadra, nei giorni scorsi, si è infatti arricchito di tre nuovi elementi quali Filippo Groppelli, Jonathan Silva e Andrea Sala oggi presentati alla stampa ed ai tifosi.





di Francesco Pitingolo

C’è fermento in casa rossoblù che, dopo aver incassato i primi risultati convincenti nelle amichevoli e nei tornei pre-campionato, si appresta a prepararsi al meglio per il prossimo match di Coppa Italia che si disputerà sabato 10 agosto tra le mura amiche dello stadio Ezio Scida.

Intanto la società pitagorica presenta oggi, alla stampa ed ai tifosi, gli ultimi acquisti. Si tratta di Filippo Groppelli, classe 2003, terzino sinistro reduce dall’esperienza alla Giana Erminio (Serie C) dove ha collezionato ben trentasette presenze. Il neo difensore pitagorico ha firmato con i rossoblù un contratto triennale.

C’è poi Jonathan Silva (classe 2004), centrocampista italo-brasiliano nato a Taboao da Serra, giunto sulle sponde calabresi a titolo temporaneo essendosi, nella scorsa stagione, messo in mostra nel campionato di Primavera 1, con la maglia del Torino.

Infine, l’estremo difensore Andrea Sala, trentuno anni da compiere il prossimo 16 settembre che vanta ben 160 presenze tra serie B e C. Giunge sulle rive dello Jonio a titolo definitivo provenendo dall’U.S. Catanzaro al quale è stato girato ormai l’ex portiere Andrea Dini.

Introduce il direttore generale Raffaele Vrenna Jr che dopo pochissime battute lascia la parola ai neo acquisti rossoblù. Inizia la conferenza il portiere Andrea Sala:

“Mi sono inserito molto bene; ho trovato tanti ragazzi disponibili, anche quelli che sono qui dagli anni precedenti. Per quest’anno mi aspetto un gran campionato! Non sarà facile ma con impegno, dedizione e personalità porteremo a casa sicuramente risultati positivi”.

Sulla prossima gara di Coppa Italia contro il Messina dice:

“Sicuramente sarà una gara importante. Dovremo affrontarla nel migliore dei modi e portare in campo quello che abbiamo fatto e preparato anche nel ritiro cercando di fare una grande gara. Io alla Coppa Italia do tanta importanza … daremo il massimo anche perché vincere ti porta grande entusiasmo e fa sempre bene”.

Sulle motivazioni che hanno spinto l’estremo difensore ad accettare la sfida col Crotone in un reparto sotto osservazione:

“Mi ha spinto il blasone della società. Avevo voglia di tornare a giocare sentendomi protagonista. Voglio dare una mano al mister, che conosco da tanti anni perché mi ha fatto esordire in C2. Sono venuto con entusiasmo e sono contentissimo.

Segue in ordine il centrocampista Jonathan Silva che afferma:

“A Crotone mi trovo benissimo! È un bel gruppo. Sono a disposizione del mister senza problemi anche se a me piace giocare da trequartista o da esterno. Nel mio ruolo mi ispiro a Neymar o Messi, i miei idoli da bambino”.

Il neo acquisto prosegue:

“Ho la fiducia del mister, ma la fiducia viene col lavoro in allenamento e con l’atteggiamento giusto. Mi trovo bene coi meccanismi di gioco del tecnico; mi piace giocare e sono contento”.

Sugli obiettivi:

“penso che dovremmo fare un bel campionato e che le cose succederanno da sole”.

Sulla preparazione e sulle condizioni atletiche di Silva:

“Sto bene … sto lavorando tanto con tutta la squadra. Manca un po’ ma siamo quasi al 100%”.

La parola passa poi a Filippo Groppelli che rassegna le sue prime impressioni:

“Ho trovato un gruppo disponibile e uno staff che mi fa sentire ben ambientato. Siamo una rosa molto forte e il duro lavoro porterà i suoi frutti”.

Sul tipo di campionato che attende il Crotone, il terzino rossoblù dice:

“Starà a noi! Stiamo lavorando giorno per giorno affidandoci alle idee del mister e per farci trovare pronti la domenica per lottare. Questo faremo fino a fine stagione”.

Ed ancora sulla sua duttilità:

“lo scorso anno, alla Giana Erminio, ho fatto il quinto di centrocampo e per il resto ho sempre giocato terzino sinistro adattato qualche volta ad esterno d’attacco in esigenze”.

Conclude, come da programma il Direttore Generale Vrenna che fa il punto della situazione anche sul mercato:

“Ci siamo mossi abbastanza bene e per tempo in tutti i sensi. Abbiamo le idee chiare e abbiamo lavorato sotto traccia per portare a casa degli obiettivi che sono abbastanza delineati. Non dobbiamo fare tantissimo, però almeno cinque o sei elementi dovrebbero entrare in rosa e altrettanti dovrebbero essere in uscita. Il reparto difensivo va ancora migliorato perché ci sono ancora un paio di operazioni che dovrebbero essere chiuse, anche se stiamo attendendo. Stiamo rivoluzionando una rosa che negli ultimi anni ha fatto un campionato importante che è andato sotto tono nell’ultimo periodo... quest’anno, comunque, vedremo l’impegno della squadra”.

Circa la possibilità di vedere in campo qualche giocatore dato per partente ad inizio stagione ma che ora rientra nei piani del Crotone:

“Ci sono giocatori che stanno rispecchiando le nostre aspettative in maniera positiva, ad esempio Schirò che si è presentato abbastanza bene anche fisicamente con voglia di rimettersi in gioco. Il mercato per noi è aperto in tutti i sensi ma vogliamo dare al mister una rosa competitiva prima del 25 di agosto. Mattia Vitale è un giocatore che per me non si discute. Lo avevamo valutato in partenza però è tornato con una mentalità giusta. Lui ha fatto cose importanti in questo inizio stagione ed è ovvio che deve rimanere sul pezzo e fare vedere che merita la fiducia del tecnico”.

Sulla campagna abbonamenti:

“in settimana prossima, dopo diversi intralci, dovrebbe partire la campagna abbonamenti e speriamo che il pubblico risponda numeroso. Quest’anno ci saranno tante iniziative per far divertire perché lo stadio deve essere innanzitutto un momento di divertimento”.

Tutto pronto, o quasi, per la nuova avventura calcistica del Crotone che è apparso con le idee chiare e la giusta voglia, per tornare al più presto in cadetteria.

I pitagorici, ancora in via di definizione, seppur con un gruppo squadra solido alle spalle, si stanno rivelando - a giudicare dalle prime battute di calciomercato - squadra dalle mille ambizioni che ha imboccato la via giusta per infiammare, di nuovo, il cuore rossoblù di tutti i tifosi.