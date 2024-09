Sosta selvaggia in centro e sul lungomare, 24 multe a Crotone

Sono ben ventiquattro le infrazioni per divieto di sosta, in alcuni casi anche con la rimozione coatta del veicolo, accertate dagli agenti della Polizia Locale e della Squadra Volante nel corso di una serie di controlli eseguiti in tutta la città di Crotone per arginare il malcostume della cosiddetta sosta selvaggia.

Gli agenti hanno quindi posto la loro attenzione ai mezzi parcheggiati in doppia fila, sulle strisce pedonali, davanti ai passi carrabili, negli stalli destinati ai disabili e nei luoghi dove comunque viga un divieto.

Sotto la lente della Municipale e dei poliziotti della Questura sono stati particolarmente il centro e il lungomare cittadino che proprio a causa della sosta selvaggia sono spesso congestionati. I servizi verranno ripetuti con cadenza periodica.