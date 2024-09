In casa cannabis e l’occorrente per lo spaccio, arrestato 19enne

Nei giorni scorsi le Volanti del Commissariato di Villa San Giovanni hanno arrestato un diciannovenne del posto a cui, durante una perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati 350 grammi di cannabis, già suddivisa in buste di cellophane termosaldate, oltre ad un bilancino di precisione, una macchina confezionatrice per sottovuoto e la somma di 300 euro in banconote di piccolo taglio.

Sempre nella casa del ragazzo è stata anche trovata una pistola a salve con il tappo rosso parzialmente verniciato di nero. Per il 19enne è quindi scattato l’arresto in flagranza per possesso di stupefacente, misura convalidata nel corso della relativa udienza in cui gli è stato applicato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.