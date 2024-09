Crotone, verso la demolizione del Marine Park Village: chiesto finanziamento da 350 mila euro

La giunta comunale di Crotone, su proposta dell’assessore all’urbanistica Giovanni Greco, ha approvato la proposta progettuale relativa alla richiesta di finanziamento per la demolizione delle opere realizzate in località Alfieri, meglio note come Marine Park Village. "Intenzione dell’ente è quello di fruire dei finanziamenti previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23 giugno 2020 che disciplina le modalità di erogazione ai comuni dei contributi per la demolizione di opere abusive" spiegano proprio dal Comune di Crotone.

"Il sindaco ha chiesto al settore 4 di predisporre l’iter necessario alla richiesta di contributo e con il provvedimento di giunta è stata approvata la relativa proposta che sarà inoltrata al ministero. L’obiettivo dell’ente è quello di poter procedere alla demolizione della struttura ricettiva turistica abusiva in località Alfieri e ripristinare lo stato dei luoghi" si legge in conclusione. "Il progetto prevede la demolizione di tutte le strutture realizzate in conglomerato cementizio armato ed allo stesso modo la demolizione di tutte le strutture in legno, ristorante e bungalow ricovero attrezzi".