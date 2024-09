Pubblicità. Alla Contatto Comunicazione il Premio OpenArt Award 2024

La Contatto Comunicazione, agenzia pubblicitaria di Crotone, ha trionfato sabato scorso, 28 settembre, al Teatro Acacia di Napoli, dove si è svolta la cerimonia di premiazione degli OpenartAward 2024.

Con oltre 178 agenzie partecipanti – record in Italia – l’evento si conferma come uno dei più importanti nel panorama europeo della comunicazione e del design.

Sabato si è svolta la notte della creatività, del talento e della innovazione i questo importante comparto. Presso il Teatro Acacia, al Vomero di Napoli, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama pubblicitario nazionale, il riconoscimento che premia la creatività delle agenzie che si sono distinte tra ben 1.611 opere iscritte quest’anno.

La giuria era composta da un team super speciale: gli studenti di graphic design dell’Istituto Openart di Napoli, che hanno premiato le migliori creazioni dell’anno.

L’evento è supportato da istituzioni di altissimo livello, come la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, il Ministero dell’Università e della Ricerca, e altri ancora.

La Contatto Comunicazione, diretta da Saverio Danese, associata UNA, si è distinta per innumerevoli premi vinti nelle passate edizioni, diventando l’agenzia più premiata e conseguendo il Premio Speciale della Comunicazione che celebra l’eccellenza, la continuità e lo sviluppo commerciale e creativo della struttura crotonese, che realizza campagne di successo da oltre vent’anni.

Hanno ritirato il premio Chiara Scamarcia, responsabile marketing, Roberta Serra copywriter, Saverio Danese Art Director insieme alla figlia Silvia Danese.

“È sempre un grande piacere ritrovarsi con tanti amici che, come noi, hanno una passione irrefrenabile per la comunicazione, confrontarci ogni anno in questa bella occasione, raccontarci le esperienze di un anno di attività, un anno di campagne, di comunicazione, in cui tante cose accadono e tante cose facciamo accadere, ci arricchiamo a vicenda, per questo ringrazio Federico Donatelli e la sua consorte Mariella, un’incantevole serata di confronto, di comunicazione tra amici veri che si ispirano l’un l’altro, che si spingono ad andare oltre nella creatività”, afferma Saverio Danese, felice e grato di aver ricevuto questo riconoscimento che condivide con i suoi collaboratori.