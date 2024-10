Scoperta a Benestare una vasta coltivazione di canapa: arrestato un uomo

Una vasta coltivazione di canapa indiana è stata scoperta, nei giorni scorsi, dai Carabinieri della compagnia di Locri e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, in un'area rurale del comune di Benestare. Ai sopralluoghi ha partecipato anche l'8° nucleo elicotteri di Vibo Valentia, che ha permesso di passare al setaccio un'area altrimenti difficilmente raggiungibile ed individuabile.

L'intero campo, coltivato esclusivamente a marijuana, era composto da oltre 500 piante alte tra i 60 e gli 80 centimetri, dislocate e nascoste con cura in aree scoscese del fondo agricolo. Nel corso delle operazioni è stato inoltre sorpreso un uomo intento nella cura delle piante, arrestato in flagranza di reato. Le piante, assieme all'attrezzatura per la loro cura, sono state invece sequestrate e distrutte.