Proroga tirocinanti, il Comune di Crotone si candida a finanziamento regionale

La Giunta Comunale di Crotone, su proposta del vice sindaco ed assessore al Personale Sandro Cretella, ha deliberato l’adesione alla manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga.

L’amministrazione pitagorica si candida quindi al finanziamento per la quinta annualità prevista dalla Regione Calabria così da garantire la prosecuzione di un percorso che sessanta persone stanno già svolgendo presso l’Ente.

Come spiega l'esecutivo, si tratta di figure professionali che si sono inserite nella macchina amministrativa e che stanno fornendo, ad ogni settore dell’Ente, un importante supporto.

"Con gli stessi - commentano dal Comune - si è stabilito un rapporto professionale ma soprattutto umano che travalica il semplice aspetto burocratico e l’amministrazione ritiene fondamentale, attraprorogverso questa opportunità, dare loro la giusta dignità lavorativa".

Con la delibera di Giunta Comunale approvata l’amministrazione conferma quindi l’interesse per accedere al finanziamento formalizzando la volontà di favorire percorsi di politiche attive in favore di ex percettori di mobilità in deroga.