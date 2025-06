Tirocinanti: Comune Crotone pronto a stabilizzare tutti e trentatré i Tis

Sandro Cretella

La Giunta di Crotone, su proposta del vicesindaco e assessore al personale, Sandro Cretella, ha dato mandato agli uffici per aderire alla piattaforma istituita dalla Regione Calabria, finalizzata a manifestare l'interesse alla stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale applicati presso il Comune.

Il provvedimento fa seguito ad un prima procedura già messa in campo due anni fa e attraverso la quale erano già stati stabilizzati i primi dieci Tis

L'adesione - così come preannunciato a seguito di una serie di riunioni tenutesi nei giorni scorsi - riguarda la posizione di tutti i 33 tirocinanti attualmente in servizio presso il Comune, al netto dei cosiddetti “over 60” il cui percorso è concluso lo scorso 1 giugno a seguito dell'applicazione, da parte della Regione Calabria, del sussidio di solidarietà fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

La delibera di Giunta, oltre a stabilire che la manifestazione di interesse dovrà riguardare tutti i soggetti che ancora prestano attività di tirocinio pcomune crresso l'ente, pone le basi per l'immediato avvio delle procedure di stabilizzazione delle prime dieci unità, sulla base delle risorse finanziarie attualmente disponibili allo stato degli atti.

“In linea con la posizione degli altri sindaci della provincia abbiamo ritenuto di aderire massicciamente alla manifestazione di interesse bandita dalla Regione Calabria che costituisce una straordinaria occasione per salvaguardare la posizione di tutti i lavoratori i quali per troppo tempo non hanno goduto delle tutele previste dalla legge pur effettuando gravose attività del tutto parificabili a quelle svolte dai dipendenti del Comune” dichiara il sindaco Vincenzo Voce.

“In un clima di reciproca condivisione di intenti fra enti e organizzazioni sindacali, stiamo cercando in maniera seria e al netto di qualsivoglia forma di strumentalizzazione, di profondere ogni sforzo possibile per massimizzare il risultato in favore degli ex tirocinanti. L'avvio delle procedure di stabilizzazione per i primi 10 appartenenti alla platea del Comune di Crotone, che potrà immediatamente concretizzarsi non appena la Regione assumerà l'impegno di spesa all'erogazione dei contributi annunciati, costituisce un punto di partenza che, al momento, è il massimo sforzo che il Comune può effettuare. Confidiamo nella già dimostrata sensibilità dell'amministrazione regionale e nelle istanze già indirizzate a vario titolo al governo per cercare di salvaguardare anche le ulteriori 23 posizioni” ribadisce il vicesindaco Cretella.