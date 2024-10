Beccato mentre cerca di rubare un’auto: giovane arrestato a Cosenza

Dovrà rispondere di furto aggravato il ventisettenne arrestato in flagranza di reato, nei giorni scorsi, a Cosenza, dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti in una via del centro cittadino dopo una particolare segnalazione giunta tramite l'applicazione YouPol circa il tentativo di un furto d'auto parcheggiata in strada.

Prontamente giunti sul posto, gli agenti hanno effettivamente individuato il mezzo con a bordo il giovane, che alla vista della volante avrebbe cercato di accellerare per dileguarsi. Una fuga che si è però rivelata vana, essendo durata poche centinaia di metri: braccato dai poliziotti, il giovane avrebbe dunque abbandonato l'auto e tentato la fuga a piedi, lanciando via un cacciavite a taglio (poi recuperato) e nascondendosi in un vicino stabile.

Li però è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti, che lo hano dunque tratto in arresto in flagranza di reato. Si tratterebbe di un giovane del posto, già noto alle forze dell'ordine per dei precedenti specifici. Posto ai domiciliari, è stato poi sottoposto all'obbligo di presentazione in attesa del giudizio.