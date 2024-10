Catanzaro. Ferisce e oltraggia una insegnante, scatta l’avviso orale

Il Questore di Catanzaro ha emesso un Avviso Orale nei confronti di un 64enne della provincia che annovera diversi precedenti di polizia.

Il provvedimento arriva al termine di una indagine dei carabinieri che, ad inizio ottobre, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria l’uomo ritenuto responsabile di lesioni personali e oltraggio a Pubblico Ufficiale ai danni di un’insegnante di una scuola dell’infanzia del versante ionico.

L’Avviso Orale è una misura di prevenzione rivolta a soggetti ritenuti pericolosi ed in grado di commettere altri e ulteriori reati che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Il Questore con questo provvedimento monitorio, invita gli interessati a cambiare immediatamente condotta di vita, di non perseverare in comportamenti antigiuridici, avvertendoli che in caso di inadempienza, potrà essere proposto al Tribunale competente per l’applicazione di una misura più grave.