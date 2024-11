Torna a Crotone Ioleggoperché, l’Ic Papanice Alfieri partecipa con tre contest

Dal 9 al 17 novembre prossimi torna #ioleggoperché e per il nono anno consecutivo l’Ic Papanice Alfieri, guidato dalla dirigente scolastica, Franca Gisella Parise, aderisce alla manifestazione messa in campo da Aie, l’Associazione italiana editori, per far crescere le biblioteche scolastiche.

Nei giorni della kermesse si potranno così acquistare libri, nelle librerie aderenti di Crotone, la Cerrelli e la Giunti, da donare per far crescere le biblioteche scolastiche di ogni ordine e grado dei plessi Ises, Margherita, Papanice e Pizzuta.

#ioleggoperché è una iniziativa resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il libro e la lettura ed è portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con il supporto di Fondazione Cariplo e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori.

Grazie a questo progetto, nella scuola secondaria di primo grado di Margherita è stata fondata, negli anni, una biblioteca per ragazzi che conta quasi 2000 volumi.

Nella scuola è attivo il prestito librario e i ragazzi hanno creato “Il circolo dei piccoli lettori di Margherita”, organizzando incontri, nel cuore della periferia, con scrittori, illustratori e fumettisti, flashmob e iniziative nel centro cittadino.

Inoltre, la scuola, negli anni passati, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale MutaMenti, è stata scelta per partecipare a ioleggoperchè Lab-Calabria progetto diretto dall'Università della Calabria e nato a novembre 2022 in un territorio come quello calabrese in cui si accentua la necessità di realizzare interventi specifici per la promozione della lettura attraverso programmi in grado di prolungare gli effetti benefici raccolti da #ioleggoperché.

Nell’ambito di questa edizione saranno tre i contest realizzati. Il primo, l’8 di novembre, “Con gli occhi del cuore…e la testa al futuro”. La scrittrice Angelina Pettinato, incontrerà gli studenti delle classi seconde delle secondarie di primo grado di Margherita e Papanice, a partire dalle 8,30.

Il secondo contest, “La cura del futuro”, vedrà protagonisti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Margherita, dalle ore 18 in piazza Immacolata. Attraverso un Flashmob i ragazzi presenteranno alla cittadinanza un “farmaco” dell’anima da utilizzare per ottenere amore, gioia, coraggio e speranza e che sarà donato ai presenti fino ad esaurimento scorte.

Ultimo, ma non meno importante, il contest messo in campo dalla scuola primaria del plesso Pizzuta, dal titolo “Il futuro inizia con un libro: La gabbianella e il gatto”. Il 14 novembre saranno coinvolti tutti gli alunni del plesso. La storia verrà letta in classe dall'insegnante e dagli studenti. Si alterneranno momenti di lettura a momenti di visione del film animato. Seguirà una drammatizzazione con canti e balli.