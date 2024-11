Città unica Cosenza-Rende-Castrolibero: confermato referendum per la fusione

Il Tar della Calabria ha rigettato i ricorsi presentati nei giorni scorsi contro la Regione Calabria che ha fissato a domenica 1 dicembre il referendum per la fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero.

"La scelta operata dalla Regione - è scritto - di indire il referendum, consultando le popolazioni dei Comuni interessati dal progetto di fusione, appare rispettosa del richiamato regime giuridico di matrice costituzionale, ordinaria e regionale la fissazione della consultazione referendaria alla data dell'1 dicembre 2024 sembra inoltre conforme alle disposizioni di cui all'art. 41 legge regionale n. 13/1983".

Al Tribunale si erano rivolti due dei tre enti coinvolti nel procedimento attivato dal Consiglio regionale calabrese e cioè i Comuni di Cosenza e Castrolibero, un comitato cosentino ed un'associazione di Rende. Nel ricorso si chiedeva "l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Presidente della Regione n. 59 del 9 ottobre 2024 di indizione del referendum consultivo obbligatorio 'Modifica dei confini territoriali dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero della provincia di Cosenza'" e di tutta una serie di altre deliberazioni in materia.

In definitiva, secondo il Tar: "nella ponderazione comparativa tra gli interessi dedotti in giudizio, quello allo svolgimento del referendum è da considerarsi preminente e ciò in quanto il medesimo referendum postula in ogni caso una consultazione diretta delle popolazioni interessate, l'esito dello stesso non ha contenuto vincolante e comunque il relativo risultato sarebbe travolto in sede giurisdizionale, ove nell'approfondimento proprio della fase di merito dovesse emergere la fondatezza dei rilievi di parte ricorrente e la conseguente illegittima scelta della Regione". (ANSA)