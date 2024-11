Brutale aggressione a danno di due anziani a Reggio: arrestato 27enne

Avrebbe preteso di prendere il posto di una coppia di anziani che mendicava appena fuori un noto centro commerciale di Reggio Calabria, ed al rifiuto sarebbe partito prima con le minacce e poi con una vera e propria aggressione. Episodio fortunatamente segnalato subito alla Polizia, che pur tempestivamente giunti sul posto non sono riusciti a trovare l'aggressore, che nel frattempo si era dato alla fuga.

A raccontare l'accaduto numerosi passanti, intervenuti per la brutalità dell'evento. Stando a quanto riferito, l'aggressore avrebbe preteso l'allontanamento della coppia, ed al rifiuto dell'uomo (66enne romeno) sarebbe andato in escandescenza, spintonandolo fino a buttarlo a terra per poi colpirlo con numerosi pugni al volto. Non sazio, avrebbe poi strappato di mano il bastone alla donna (50enne polacca) per continuare a colpire in testa il malcapitato.

L'intervento di alcuni passanti ha poi messo in fuga l'uomo, il cui operato è stato ripreso da diverse telecamere di videosorveglianza. Successive indagini delle Volanti hanno permesso di identificare il soggetto a stretto giro: si tratta di un 27enne nigeriano, attualmente irregolare, con numerosi precedenti per rapina e lesioni nonchè sotto indagine per violenza sessuale, con una vistosa tumefazione alla mano destra. Lo stesso è stato subito riconosciuto dai malcapitati.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato tratto in arresto con l'accusa di tentata estorsione aggravata, e trasferito in carcere. La vittima invece è stata ricoverata per un trauma cranico con ferita lacero-contusa: non è in pericolo di vita.