In casa mezzo chilo di marijuana e l’occorrente per lo spaccio, scattano le manette

Un servizio finalizzato proprio alla ricerca di droga ha portato gli agenti del Commissariato di Siderno ad arrestare un 29enne italiano colto in flagranza per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

I poliziotti hanno difatti perquisito la casa dell’uomo, a Marina di Gioiosa Jonica, ritrovandoci circa mezzo chilo di marijuana, dei bilancini di precisione, delle buste in cellophane presumibilmente usate per il confezionamento delle dosi, e circa mille euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, considerate il provento dello spaccio.

Nei confronti del ventinovenne, gravato da precedenti per reati specifici, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e, contestualmente, applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.