Ricercato a Lecce si era nascosto a Schiavonea: in casa con droga ed armi, arrestato

Un trentaquattrenne originario di Corigliano-Rossano da anni residente a Lecce è stato arrestato, nei giorni scorsi, dagli agenti del commissariato calabrese, in quanto ricercato dalla Procura leccese ed irreperibile. L'uomo infatti, con a carico numerosi precedenti, si sarebbe reso protagonista nel corso degli anni di numerosi reati contro la persona ed il patrimonio, perpetrati anche nel corso di un breve soggiorno nel nord Italia.

Sul soggetta pendeva infatti un'ordinanza di arresto, ma questo era riuscito a fuggire facendo perdere le sue tracce. Le ricerche tuttavia si erano concentrate anche nei pressi della sua abitazione familiare, a Schiavonea, dove effettivamente veniva sorpreso dagli agenti lo scorso 15 novembre, mentre usciva dal portone di casa.

Svolta una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ben 10 panetti di hashish (pari ad oltre mezzo chilo) e della benzocaina contenuta in diversi vasetti di vetro. Trovati anche due bilancini di precisione ed una carabina ad aria compressa calibro 7,62, lunga oltre 120 centimetri e dalla potenza di oltre 140 joules: una vera e propria arma da fuoco, la cui detenzione è vietata.

Per tali motivi, l'uomo è stato denunciato anche per detenzione illegale di arma da fuoco e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Castrovillari.