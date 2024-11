Calcio, Serie C. Il Crotone pronto ad affrontare la Juventus Next Gen

Emilio Longo

Cresce l’interesse verso il Crotone, dopo la netta vittoria contro il Latina e l’entrata di diritto in zona play – off. Nessuna sorpresa per Emilio Longo, che continua a leggere, con filosofia, il percorso già fatto e da fare del suo Crotone. Una “creatura” cresciuta nel tempo ad un ritmo sempre crescente, con delle elevate individualità offensive. Anche la difesa si mostra propensa a una maggiore tenuta e movimenti più coordinati, con Cargnelutti fulcro centrale e gli altri con la voglia di recuperare gli errori commessi. Il match con la Juventus Next Gen, riporta il Crotone allo Scida, per la 16° giornata, col pensiero di accorciare le distanze dalle squadre di testa: Benevento (30), Cerignola (26) e Monopoli – Potenza – Picerno (25). La vittoria sulla Juventus Next consentirebbe ai pitagorici, a quota 25, di raggiungere una delle tre formazioni che occupano il terzo posto con 25 punti, sorpassando Catania e Giugliano, avanti di un solo punto. Le premesse che il “sogno” della Curva Sud si avveri sono racchiuse nei dati registrati dalla classifica, col Crotone in vantaggio di 15 lunghezze dalla Juventus Next.





di Giuseppe Romano

“Continuare a fare le cose che stiamo facendo”! Questa è la parola d’ordine di mister Longo, dopo la netta vittoria contro il Latina (4-0), che ha portato a + 2 (28-26) la differenza reti. Un dato invertito dopo i risultati positivi conseguiti dalla nona giornata ad oggi. Una crescita esponenziale che ha cambiato l’identità di una squadra troppo sofferente in fase difensiva, ma sempre capace di aggredire e demolire le linee di difesa degli avversari.

Una “corsa” ad ostacoli non facile per il tecnico pitagorico, che ha stretto i denti e raggiunta l’area dei play-off dopo una lunga sofferenza in quella dei play-out, con prospettive di primato, da non sottovalutare. Una “classifica” che non è stato l’obiettivo principale, nella convinzione di tutto lo staff rossoblu, ma “conterà solo nell’ultima giornata di campionato”.

A tre giornate dal termine del girone d’andata la linea da seguire resta quella tracciata nel “progetto” iniziale, che ha già portato alla maturità giovani talenti da tenere d’occhio per il futuro. “Pregi” che Emilio Longo esalta e che intende schierare in campo, con la massima stima, per protrarre la corsa col ritmo delle ultime sei giornate.

L’avversario di turno è la Juventus Next Gen, altri giovani in rampa di lancio, con una rosa giocatori di valore più alto di tutto il girone C: 11,46 milioni di euro, contro i 4,99 del Crotone. La posizione in classifica delle due squadre è nettamente diversa: 9° posto del Crotone e 19° della Juventus Next Gen. Netta pure la differenza reti +2 (12-26) contro -14 (28- 26). In comune, le due squadre, hanno i gol subiti (26).

Il Crotone gode del secondo attacco del torneo, per aver realizzato 3 gol in meno del Benevento (capolista). La razionalità dà un pronostico favorevole, netto, alla formazione calabrese, che gioca in casa con la spinta di oltre 4 mila spettatori.

Mister Longo non intende addormentarsi sugli allori e ricorda a tutti i “nei” ancora da eliminare e che “la Juvetus Next non merita la classifica che ha”. Lo impressiona molto la “fisicità” e la “velocità”, e che si giocherà contro avversari di qualità superiore, “non ancora entrati nella dimensione di questa Categoria”. L’altro punto d’allarme è il cambio di allenatore: “Prima occasione per Massimo Branbrilla, alla panchina della Juventus Next, e non possiamo sapere come si disporranno in campo”.

La via d’uscita è “puntare sui pregi che ci continuano a distinguere: bravi a valutare cosa fa l’avversario, portare molti giocatori sulla linea difensiva degli avversari e dare continuità a quanto si sta facendo, lavorando nel presente senza altre pressioni”. Per il mister pitagorico “la vera sfida è migliorare se stessi, senza guardare gli altri e metterci nella testa altre prospettive di classifica, consapevoli che conterà solo all’ultima giornata di campionato”. La filosofia del mister è stata sempre questa, anche quando i disagi apparivano insuperabili.

Gli “attacchi” del Crotone non sono più una “forza” da non mettere in discussione. Dei 28 gol in attivo, 21 sono stati realizzati dalla linea offensiva Tumminello (6) - Gomez (6) - Silva (5) - Oviszac (4), ben inseriti in uno schema che promuove le individualità nelle geometrie di gioco proposte e nel contesto organizzativo della squadra e che sono alla ricerca del meglio di se stessi.

Si vorrebbe ripetere la dinamiche che hanno prodotto un superiore dominio di campo rispetto all’avversario, essere “identitari” e non “presuntuosi”. Dubbi rispetto a chi schierare, dal primo minuto, nella parte nevralgica del centrocampo. La squalifica di Gallo mette in competizione Stronati, Barberis e Vitale (due leader), che dovranno affiancare Schirò vera crescita esponenziale di maturità della squadra. Tra i convocati si segnale Di Pasquale, mentre l’attuale epidemia mette fuori Giron e Martino, salvo altre complicazioni.

La gara fra Crotone e Juventus Next Gen, valida per la 16ª giornata del girone C del campionato Serie C-Lega Pro 2024/2025, si gioca domenica all’Ezio Scida alle 12,30 e sarà diretta da Alessandro Silvestri – sezione di Roma. Assistenti: Gregorio Maria Galieni e Alfonsorocco Rosania - Ascoli Piceno; Quarto uomo: Domenico Mascolo – Castellamare di Stabia. Silvestri non ha precedenti con i rossoblù crotonesi.

I CONVOCATI

Crotone: 1 Sala, 3 Giron, 5 Cargnelutti, 6 Di Pasquale, 7 Oviszach, 8 Stronati, 9 Gomez, 10 Vitale, 11 Kolaj, 13 Armini, 18 Guerini, 19 Cantisani, 20 Rojas, 21 Barberis, 22 D’alterio, 23 Groppelli, 24 D’aprile, 28 Spina, 33 Rispoli, 38 Schirò, 41 Silva, 73 Cucinotta, 77 Kostadinov, 93 Tumminello, 99 Chiarella. Indisponibili: Gallo (Squalificato), Martino, Vinicius; Diffidati: Cargnelutti, Guerini, Silva.

Juventus next Gen: 30 Daffara, 12 Radu, 5 Macca, 16 Amaradio, 34 turco, 4 Pedrofelipe, 31 Puczka, 42 Peeters, 21 Palumbo, 10 ancheliè, & Comenancia, 3 Afena – gyan, 17 Guerra, 18 Ledonne, 20 Da graca, 73 Faticanti, 24 Citi, 74 Papadopulus, 36 Pagnucco, Guerra, Cudrig. Semero, Rouhi. Non disponibili: Mancini, Simone, 23 Scaglia e Stivanello.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-2-3-1): D'Alterio; Guerini, Armini, Cargnelutti, Giron; Vitale, Schirò; Silva, Tumminello, Oviszach; Gomez. All. Emilio Longo.

Juventus Next Gen (4-2-3-1): Daffara; Turco, Pedro Felipe, Macca, Rouhi; Peeters, Palumbo; Guerra, Anghelè, Cudrig; Semedo. All. Massimo Brambilla.

DOVE VEDERLA



Diretta televisiva su Sky. Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento sarà Sky Sport 251. Streaming: SKY GO, NOW. La telecronica sarà a cura di Fabio Frabetti.