Mancato riconoscimento per poliziotti feriti, Morelli (Fsp): “Brutto segnale”

"Non è nostra intenzione entrare nel merito delle scelte artistiche legate ai festeggiamenti di Capodanno, né alimentare inutili polemiche politiche, ma siamo costretti a esprimere la nostra totale insoddisfazione per il mancato riconoscimento nei confronti delle Forze di Polizia, che sono intervenute a seguito dell'aggressione subita dai nostri colleghi a Catanzaro nella notte della vigilia di Capodanno." A dichiararlo è Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato di Catanzaro, che esprime il malcontento della categoria all’indomani dei fatti.

"Abbiamo lanciato un appello all'amministrazione comunale e agli organizzatori del Capodanno in piazza, chiedendo che si aprisse la serata con un gesto simbolico di solidarietà, un semplice applauso per i tre agenti feriti a seguito di un inseguimento a un pregiudicato nella zona marittima della città. Nonostante il nostro invito, sia gli organizzatori che l'artista principale sul palco hanno ignorato completamente la nostra richiesta. Non solo, 'Il Matador' non ha esitato a tirare fuori suo repertorio un brano in cui esalta il possesso di una pistola con cui sparare sugli sbirri. Altro che solidarietà, una ulteriore esaltazione della violenza contro le forze dell’ordine. Consideriamo che questo tipo di atteggiamento non rappresenti un buon esempio da seguire, soprattutto in un'occasione pubblica di grande visibilità come il palco del capodanno, pagato con i soldi dei cittadini"

"Ci auguriamo che chi ricopre incarichi pubblici possa rivedere atteggiamenti e scelte che, purtroppo, denotano una mancanza di vicinanza a chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per garantire la sicurezza della collettività", conclude Morelli.