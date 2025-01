Tagli alle Guardie mediche. Barberio (Pd Crotone): “Pronti alla mobilitazione”

Leo Barberio

“Il 2025 si apre nel peggiore dei modi per la sanità crotonese”. Così Leo Barberio, segretario provinciale del Partito Democratico di Crotone, commentando il bilancio consuntivo presentato lo scorso 31 dicembre dal commissario dell’Asp pitagorica, Antonio Brambilla, in cui è previsto un taglio di un milione di euro per le guardie mediche sul territorio provinciale.

“Negli ultimi anni, il centrodestra ha raccontato ai cittadini crotonesi la storia dei tagli imposti dai commissariamenti romani, promettendo una rivoluzione. Oggi, con la sanità totalmente nelle mani del presidente Occhiuto, la realtà è ancora peggiore: non solo i tagli continuano, ma avvengono nonostante la disponibilità di risorse, che questo governo regionale non è capace di spendere” prosegue Barberio.

Per il diroigente Dem, infatti, "tagliare le guardie mediche per mere esigenze di bilancio è una scelta che colpisce gravemente le comunità locali, soprattutto nelle aree interne, dove l’età media elevata e le difficoltà negli spostamenti rendono il servizio sanitario territoriale essenziale per il diritto alla salute."

“Invece di concentrarsi sui soliti proclami social, il Presidente Occhiuto e l’intero centrodestra dovrebbero affrontare seriamente la questione, ripensando la sanità territoriale e utilizzando i fondi disponibili, come quelli del Dm 70, che giacciono dimenticati”, sottolinea ancora.



Il Partito Democratico di Crotone, rassicura ancora Barberio, si opporrà fermamente a questa decisione: “Riuniremo già dal prossimo mercoledì sindaci, amministratori locali del PD ed esperti del settore per elaborare una proposta concreta che rafforzi il servizio di guardia medica e lo avvicini ulteriormente ai cittadini, senza lasciare che il nostro territorio venga lentamente privato dei servizi essenziali” conclude il segretario provinciale del Pd.