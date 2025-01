Furti di veicoli con cavallo di ritorno: 3 arresti tra Cosenza e Mendicino

Avrebbero fatto parte di una stabile organizzazione criminale dedita al furto di veicoli in tutta la provincia cosentina, con apposite suddivisioni di ruoli, attiva sin dal 2023. L'obiettivo dei furti era quello di ottenere una "ricompensa" in denaro dagli stessi proprietari dei veicoli per poterli così riconsegnare.

Un sistema ben noto, quello del cavallo di ritorno, che sul finire del 2024 aveva portato la compagnia dei Carabinieri di Cosenza ad identificare un vero e proprio gruppo criminale, contestando agli indagati (inizialmente 5 soggetti del posto) l'associazione criminale e le tentate estorsioni.

Un gruppo, come già detto, ben radicato in aree ad alta densità criminale nella città di Cosenza e nel vicino centro di Mendicino che si occupava con serialità di individuare i mezzi da rubare ed informazioni sul proprietario, ma anche di reperire l'attrezzatura per il furto, di trovare un luogo sicuro per custodire il veicolo e di gestire la richiesta di riscatto.

A seguito di ulteriori indagini svolte dai militari su richiesta del Tribunale e della Procura di Cosenza, per 3 degli indagati è scattato l'arresto: in due sono stati trasferiti in carcere mentre uno è stato sottoposto all'obbligo di presentazione.