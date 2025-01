Perseguita e tormenta la ex: 44enne di Rossano finisce in manette

Venerdì 17 gennaio, la Polizia di Stato di Corigliano-Rossano, ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un quarantaquattrenne del posto, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Il provvedimento giunge a conclusione di una laboriosa ed articolata attività investigativa, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e avviata a seguito di una denuncia sporta dalla donna lo scorso 2 dicembre 2024.

In particolare, quest'ultima, si era presentata in Commissariato ed ha raccontato agli agenti di avere avuto in passato con l’indagato, una relazione sentimentale, divenuta nel tempo insostenibile, motivo per il quale aveva deciso di interrompere la frequentazione.

Tuttavia, la decisione della donna non era bastata ad allontanare l’uomo dalla sua vita, che avrebbe iniziato a tormentarla, pedinarla, appostarla dappertutto ed a tempestarla di telefonate e di messaggi.

Diversi episodi hanno avuto riscontro anche attraverso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della città e degli screenshot delle chat, consegnati in sede di denuncia.

"L’attività svolta testimonia ancora una volta il costante impegno degli uomini della Polizia di Stato in città e Provincia, diretti dal Questore Giuseppe Cannizzaro e dell’Autorità Giudiziaria, nell’affrontare con tempestività e particolare attenzione il fenomeno della violenza di genere", hanno sottolineato le forze dell'ordine.