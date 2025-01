Sicurezza nel vibonese, scattano cinque Avvisi orali e due Daspo

Il Questore di Vibo valentia ha emesso nelle scorse ore cinque provvedimenti di Avviso Orale, due dei quali sulla base di un’informativa dei Carabinieri, e due Daspo, di cui uno cosiddetto “fuori contesto”.

In particolare, tre degli avvisi hanno attinto altrettanti soggetti con a carico vari precedenti di polizia, uno che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e l’ultimo che ha riguardato una persona arrestata per lo stesso reato.

Quanto ai Divieti di Accedere alle Manifestazioni Sportive, in un caso è della durata di due anni ed ha colpito un dirigente sportivo che in occasione di un incontro di calcio di terza categoria, che si è svolto nel vibonese, è entrato nell’area di gioco aggredendo l’arbitro, a cui ha sferrato un violento schiaffo sulla guancia e sul collo.

L’altro Daspo, il “fuori contesto”, della durata di tre annoi, ha attino un pluripregiudicato già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Il cosiddetto “Fuori contesto” impedisce l’accesso a persone che, nell’ultimo quinquennio, si siano rese responsabili di alcune tipologie di reati (ad esempio inerenti le armi, gli stupefacenti, contro l’ordine pubblico e l’incolumità pubblica), anche se realizzati al di fuori del contesto sportivo.

Lo scopo della misura è di impedire che in soggetti possano riprodurre le stesse condotte illecite o violente, anche all’interno degli stadi o in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nei quali comportamenti analoghi potrebbero causare gravi rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.