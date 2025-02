Maxi frode fiscale da oltre 100milioni, 179 indagati in quasi tutt’Italia

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Sospetti reati tributari, tra cui delle frodi fiscali e l’indebita compensazione di crediti d’imposta per l’imponente cifra di quasi 104 milioni di euro.

È quanto la Procura di Reggio Emilia a ben 179 persone ritenute far parte di una organizzazione criminale radicata nel capoluogo emiliano e che avrebbe messo su il “giro” milionario.

Stamani è così scattato il blitz: con il nome in codice di operazione Ombromanto, le fiamme gialle stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti di ottantasette persone e quattro società, domiciliate in una trentina di province italiane, di cui ventitré proprio in quella di Reggio Emilia.

Le attività sono in corso anche in Calabria, in particolare nel crotonese, così come nelle province di Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Rimini, Bolzano, Torino, Asti, Milano, Pavia, Monza, Verona, Perugia, Terni, Firenze, Pisa, Pesaro, Roma, Rieti, Frosinone, Pescara, Napoli, Caserta, Benevento, Taranto e Trapani.

I dettagli dell’inchiesta saranno illustrati alla 10.30 presso il Comando Provinciale delle fiamme gialle di Reggio Emilia alla presenza del Procuratore Capo Gaetano Paci e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Filippo Ivan Bixio.