Calcio, Serie C. Crotone-Monopoli, una doppietta di Murano suggella la vittoria allo Scida

(Foto Ss Monopoli)

Prova di maturità superata per i calabresi. L’incontro valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C Now, Girone C, disputato tra Crotone e Monopoli, se l’aggiudica la compagine di casa con il punteggio di 2-0. Nel primo tempo, per assistere alla prima rete, bisogna attendere il 32' minuto quando Murano coglie un assist di Silva e segna la rete dell’1-0 per i pitagorici. Nella ripresa, a circa venti minuti dal termine, Vitale con un cross telecomandato apre per il solito Jacopo Murano il quale si sgancia dalla marcatura e trova la sua prima doppietta con la maglia del Crotone portando il risultato (71’) sul definitivo 2-0 per gli squali ionici.





di Francesco Pitingolo

Allo stadio Ezio Scida di Crotone oggi si sono affrontate due squadre per le quali, in questa stagione, gli esami di maturità non finiscono mai.

Da una parte lo Squalo pitagorico che, dopo aver incassato la brutta sconfitta maturata sul manto erboso del Partenio Lombardi di Avellino, è tornata in campo con l’imperativo di non perdere ulteriori punti preziosi in classifica e non discostarsi di molto dalla vetta, in un match che, nel girone d’andata, è stata la vera chiave di volta del torneo rossoblù.

Mister Emilio Longo, già dalla vigilia dell’incontro, sapeva bene di dover affrontare una squadra che vanta, tra le proprie fila, una delle migliori difese del girone C della Lega Pro, e pur dovendo fare a meno di giocatori chiave come Barberis, Giron e il bomber Marco Tumminello, ha deciso di schierare il suo identitario 4-2-3-1 che ha visto prendere posto tra i pali il n. 1 Sassi; in difesa il n.18 Guerini, il n. 5 Cargnelutti, il n. 6 Di Pasquale e il n. 23 Groppelli; a centrocampo il duo costituito dal n.16 Gallo e dal n.15 Vinicius; in attacco, a sorpresa, col n.11 l’esperto Jacopo Murano alle cui spalle si sono disposti in campo col n. 10 Mattia Vitale, il n. 41 Silva e col n.9 il capitano Guido Gomez.

Invece, sulla sponda pugliese è giunto in terra calabra il Monopoli di Alberto Colombo in cerca della serenità perduta e della determinazione mancata nelle ultime uscite di campionato.

Big match d’alta classifica dunque, che accomuna le due rivali col medesimo comune denominatore ovvero vincere e portare in cascina punti pesantissimi in un torneo che, essendo molto livellato, non ha ancora pronunciato i suoi verdetti.

Il tecnico della compagine pugliese ha deciso di affrontare i pitagorici schierando un aggressivo 3-5-2 che ha consentito alla propria squadra di essere una vera rivelazione del torneo e che ha visto prendere posto in porta con il n. 1 Vitale e poi a seguire in ordine numerico col n. 6 Miceli, 8 Battocchio, 16 Valenti, 19 De Risio, 25 Greco, 29 Sylla, 32 Falzerano, 39 Miranda, 77 Viteritti, 98 Bruschi.

L’incontro è stato diretto dal Sig. Andrea Calzavara della sezione AIA di Varese, coadiuvato dagli assistenti Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore, Manuel Marchese di Pavia e quarto ufficiale Alfredo Iannello di Messina. Il fischietto lombardo vanta un precedente con gli squali ed è relativo a questa stagione: Picerno-Crotone terminata col punteggio di 5-2.

IL PRIMO TEMPO

Inizia l’incontro e a toccare la sfera per primo è Guido Gomez che apre per il centrocampo nell’intento di orchestrare, già in apertura, una buona azione che si spegne, però, in fallo laterale.

Il Monopoli parte molto aggressivo anche se il Crotone è attento a disinnescare le punte in maglia bianca e, con un giro palla, prova a cercare una verticalizzazione che possa sfociare nella prima vera azione offensiva rossoblù.

Col passare dei minuti la compagine di Longo trova i propri equilibri ed inizia a fare la gara impegnando gli ospiti a difendere la propria metà campo, oggetto di un vero e proprio assedio di maglie calabre.

Ed intanto allo Scida trascorre il primo quarto d’ora tra due squadre che sostanzialmente si equivalgono, anche se il Crotone è alla costante ricerca di quel qualcosa in più che possa sbloccare l’incontro ma che per il momento non arriva lasciando il punteggio bloccato sullo 0-0, con Murano che non è riuscito ad approfittare di un errore dell’estremo difensore ospite Vitale che salva, come può, partita ed incontro.

Il match diventa sempre più intenso e, al 21’ minuto, Sylla travolge Cargnelutti con un intervento irregolare, sanzionato dal direttore di gara con il primo giallo della partita.

Giunti quasi alla mezz’ora il Crotone prova a spingere il piede sul gas per sbloccare la gara contro un Monopoli attendista che, molto cauto, risulta essere sempre pronto ad effettuare delle ripartenze feline che possano sorprendere lo scacchiere pitagorico.

Superato il terzo dell’incontro il Crotone effettua un possesso molto lungo che si trasforma in un gran gol di Murano che, al 32’ minuto, coglie un assist di Silva e porta avanti il Crotone che ora conduce per 1-0.

Lo squalo pitagorico, dopo il gol, prende fiducia ed assedia la metà campo ospite, alla quale non resta altro da fare che controllare il match con calma per evitare l’irreparabilità dei danni.

Ed intanto il tempo scorre sul cronometro e il direttore di gara, giunto il quarantacinquesimo, decide di concedere un minuto di recupero, trascorso il quale fischia l’half time.

Primo tempo bello tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, anche se alla lunga è stato il Crotone a sbloccare la gara grazie ad una pregevole azione imbastita da Silva e concretizzata da Murano il quale, alla sua prima partita da titolare, non fallisce l’appuntamento col gol.

Alla fine l’incontro è condotto dalla compagine che ci ha creduto di più e che è stata più qualitativa sul terreno di gioco, non rischiando praticamente nulla in questo primo tempo in difesa ma mettendo in atto diverse dinamiche di gioco che le hanno permesso di sbloccare l’incontro allo Scida. Tutto sommato, sin qui, un gran bel Crotone.

IL SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa e il Monopoli sostituisce subito Sylla con Yeboah mentre il Crotone avvicenda Di Pasquale con Armini. Una mossa per parte, dunque, quando a toccare la prima sfera del secondo tempo è il Monopoli che, nello sviluppo dell’azione non impensierisce i pitagorici che ricominciano a macinare gioco.

Il Crotone effettua dei passaggi smarcanti cercando di stanare gli avversari dalle proprie posizioni per chiudere l’incontro ma, per il momento, i pugliesi non abboccano all’esca calabrese controllando la veemenza dei rossoblù.

Quando è giunto il minuto 53’, mister Colombo spende l’ennesimo slot ed effettua un doppio cambio: esce Battocchio per Cristallo mentre Valenti si avvicenda con Bulevardi.

Riprende la gara con alcuni diversi interpreti, anche se sul campo la musica non cambia perché è sempre il Crotone a macinare gioco e ad affacciarsi con più frequenza nella metà campo pugliese che per il momento regge l’onda d’urto calabra.

Sul cronometro dello Scida sono ormai trascorsi i due terzi di gara e il match sembra aver preso una direzione ben precisa con i calabresi che conducono, seppur di misura, contro i pugliesi che ancora cercano di comprendere come scardinare la difesa della compagine di casa la quale, al 62’, sostituisce Guerini con l’esperto Rispoli.

Il Monopoli cerca di ritagliarsi uno spazio tra le strette maglie difensive pitagoriche che respingono, come la criptonite per Superman, gli attaccanti pugliesi riuscendo a chiudere benissimo gli spazi.

Alla fine, a circa venti minuti dal termine, Vitale con un cross telecomandato apre per Jacopo Murano che si sgancia dalla marcatura e trova la sua prima doppietta con la maglia del Crotone portando il risultato (71’) sul 2-0 per gli squali.

Il Monopoli subisce il colpo del Ko ed effettua un estremo tentativo di riaprire la gara sostituendo al 75’ minuto Miranda con S. Contessa.

C’è però una sola squadra in campo che spadroneggia in lungo e in largo, forte anche del doppio vantaggio. L’incontro prosegue anche se, dopo cinque minuti di recupero, il direttore di gara fischia la fine delle ostilità.

IL PUNTO

Lo scontro tra la compagine col miglior attacco contro quella con la migliore difesa se l’aggiudica il Crotone che vince una partita complicata contro una diretta concorrente alla vittoria del torneo, non steccando così l’ennesimo scontro diretto del campionato.

Bene Murano che mette a segno una doppietta sopperendo all’assenza di Marco Tumminello. L’attaccante pitagorico si è reso interprete di una partita sontuosa mettendo a segno la sua prima doppietta personale con la maglia rossoblù e riuscendo a dare tranquillità al reparto, se non altro per l’estremo senso della posizione fatto denotare in campo dal neo acquisto pitagorico.

Il Crotone dà prova di maturità rendendosi autorevole sul terreno di gioco ed effettuando una buona prova corale che rende sempre più fortino lo Scida.

Il Monopoli ha provato a controllare il match, ma nulla ha potuto contro uno squalo tremendamente ispirato che ha controllato la gara dall’inizio alla fine senza rischiare praticamente nulla in difesa.

Certamente, nella ripresa, la compagine pugliese ha provato a fare ordine con i cambi ma, dopo il colpo del Ko, sempre ad opera di un irresistibile Murano, niente ha potuto la compagine ospite per domare lo strapotere calabro che, con questa vittoria ha accorciato la classifica verso la vetta.

Campionato a dir poco emozionante quest’anno che nella prossima giornata vedrà il Crotone affrontare il Taranto, fuori casa.

IL TABELLINO

Crotone-Monopoli 2-0

Crotone: Sassi; Guerini (17’st Rispoli), Cargnelutti, Di Pasquale (1’st Armini), Groppelli; Gallo, Vinicius (39st Schirò); Silva (39’st Ricci), Murano (34’st Stronati), Vitale; Gomez. A disp.: D’Alterio, Martino, Cocetta, Pirasi, Cantisani, Vilardi, Oviszach. All. Longo

Monopoli: Vitale; Viteritti, Miceli, Miranda (29’st Contessa); Valenti (9’st Cristallo), De Risio, Battocchio (9’st Bulevardi), Falzerano, Greco; Sylla (1’st Yeboah), Bruschi (21’st Pellegrini). A disp.: Albertazzi, Sibilano, Calvano, Bizzotto, Cristallo, Cellamare, Scipioni. All. Colombo

Arbitro: Calzavara di Varese

Reti: 32’pt e 26’st Murano (C)

Ammoniti: Sylla (M), Di Pasquale (C), Valenti (M), Bulevardi (M), Gallo (C), Falzerano (M);

Angoli: 6-1;

Recupero: pt. 1’- st. 5’ ;

Biglietti n 1.344, incasso 7.665,00

Abbonati n 2.908, rateo 9.302,98

Totale titoli 4.252, incasso 16.967,98