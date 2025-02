Col fuoristrada nell’area protetta del lago Arvo: anonimo lo fotografa, denunciato

I Carabinieri hanno denunciato alla Procura di Cosenza un uomo che nei pressi di località Lorica circolava con un fuori strada in un’area del Parco Nazionale della Sila dove è vietato, rimanendo impantanato col mezzo nell’alveo del lago Arvo, incurante delle conseguenze sulla flora e fauna ma anche della sicurezza tanto personale che dei turisti presenti.

Questa zona è infatti soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale e idrogeologico ed è un’area protetta di pregevole valore ambientale e naturalistico.

I militari hanno scoperto nell’alveo del lago, in prossimità della sponda a ridosso della battigia, la presenza di tracce recenti di pneumatici sul terreno, frammisto a fango ed acqua.

Sul posto, al momento del sopralluogo, non era presente nessuno né sono stati rinvenuti elementi dai quali poter risalire all’automezzo che ha lasciato i segni tracce sul terreno.

È stato grazie ad un cittadino che ha fotografato l’accaduto inviando l’immagine ai militari in una busta anonima che si è poi si è riusciti a risalire al fuoristrada, risultato di proprietà di una società di noleggio di Pomezia, e da qui risalire al conducente che è stato pertanto deferito per il transito e la circolazione vietata in un’area protetta, in violazione alla “Legge Quadro sulle Aree Protette”.