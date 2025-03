“Caccia” al bianchetto illegale: 170 chili intercettati nel crotonese

Dopo l’imponente sequestro di stamani, effettuato nel reggino (QUI), un altro quantitativo di novellame di sarda, il cosiddetto “bianchetto”, è stato intercettato ma questa volta nel crotonese.

In due distinte attività di polizia marittima svolte nella notte dai militari della Guardia Costiera pitagorica, e che si sono concentrare sulla pesca illegale effettuata tramite piccoli natanti che operano sotto costa, sono stati infatti ritrovati e anche qui sequestrati circa centosettanta chilogrammi di “Sardina pilchardus”.

Si tratta come noto di una tipologia di prodotto la cui pesca è assolutamente vietata, specie di notte e con l’uso di fonti luminose.

Durante i controlli, dunque, è stata dapprima fermata sulla spiaggia una persona che aveva già caricato su un’auto tre grossi contenitori in plastica contenenti oltre 80 chili di bianchetto, e che si è visto comminare una multa da quattromila euro.

Un altro grosso contenitore con dentro quasi 90 chili di novellame, è stato invece sequestrato a carico di ignoti.

Parte del pescato, dopo l’ispezione effettuata dal servizio veterinario dell’Aspdi Crotone, è stato devoluto in beneficenza ad istituti caritatevoli della città, mentre un’altra parte è stata invece distrutta perché ritenuta non idonea per il consumo umano.