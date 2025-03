Viaggiava con 190chili di novellame di sarda, maxi multa da diecimila euro

La Guardia Costiera di Crotone ha fermato sulla statale 106, a Torretta di Crucoli, un furgoncino frigo che procedeva in direzione Sud, ritrovando al suo interno numerose cassette in polistirolo contenente del novellame di sardina.

Per il conducente è così scattata subito una sanzione salata, da ben diecimila euro per aver trasportato esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, violando dunque la normativa vigente.

Il carico, circa centonovanta chilogrammi di pescato è stato ovviamente sequestrato e dopo che il servizio veterinario dell’Asp provinciale lo ha ritenuto non idoneo al consumo umano, in quanto non è stato possibile stabilirne la provenienza, è stato quindi distrutto.

Con quest’ultima attività, dall’inizio di quest’anno, sale quindi a circa seicento chili il totale di novellame di sardina sequestrato fin qui dagli uomini della Capitaneria di Porto pitagorica.