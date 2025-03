Ricette da correggere: paziente aggredisce due operatori sanitari

Ancora atti di violenza tra le mura di un ospedale ed ancora una volta a farne le spese i sanitari, sempre più vittime dell’irruenza di pazienti “impazienti”.

Questa volta teatro dell’intemperanza il nosocomio cosentino dell’Annunziata: il parapiglia è scoppiato all’interno della sala prelievi dove due operatori sono stati aggrediti verbalmente e poi spintonati mentre davano delle spiegazioni ad un utente.

Da quanto appreso, casus belli il fatto che le ricette in possesso del paziente non fossero giuste e che andassero corrette; sarebbe stato questo a far scattare la rabbia facendolo andare in escandescenze e quindi prendersela con gli addetti che, alla fine, hanno dovuto anche far ricorso al Pronto Soccorso. Sull’accaduto sta indagando la Polizia di Stato.