Autonomia differenziata, con Antonio Ricchio a San Lucido la voce dei protagonisti

Antonio Ricchio

L’Amministrazione comunale di San Lucido, guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso, apre la stagione primaverile della rassegna “Libri tra le stelle”, appuntamento con la cultura che intesse tutto l’anno appuntamenti d’interesse generale e momenti di dibattito sulle tematiche sociali attraverso gli autori, anche locali.

Il primo appuntamento della stagione richiama l’attenzione su una tematica scottante a livello socio-politico: l’autonomia differenziata.

Centro della riflessione il libro di Antonio Ricchio, giornalista e attuale responsabile della redazione Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia della Gazzetta del Sud: “Colpo di stato-l’unità del Paese alla prova dell’autonomia differenziata. La voce dei protagonisti”.

Si tratta di un significativo saggio che traccia le linee della politica nazionale sul tema dell’autonomia e del decentramento dei poteri, mettendo in evidenza l’evoluzione della tendenza ad iniziare dalla nascita della Repubblica, e lo fa anche attraverso le voci dei maggiori esponenti politici.

L’incontro si terrà sabato prossimo, 5 aprile, nella sala consiliare del Comune di San Lucido, e sarà introdotto dal sindaco De Tommaso, e sarà moderato dall’assessore alla cultura Floriana Chiappetta. In campo, come relatori, oltre all’autore del volume, il docente Unical Roberto De Luca, Domenico Bevacqua, capogruppo Pd alla Regione Calabria, Sabrina Mannarino, consigliere FDI in Regione, e l’editore del libro Michele Falco.