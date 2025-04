Catanzaro, spaccio di fronte al centro commerciale: emesso un Daspo Willy

Un giovane catanzarese è stato fermato dagli agenti di Polizia mentre era intento a spacciare sostanze stupefacenti nel parcheggio del centro commerciale Le Aquile di Catanzaro. È successo lo scorso 27 marzo, quando il giovane - classe 1994 - è stato colto in flagranza di reato dagli agenti, che stavano effettuando un controllo del territorio.

In particolare, il giovane si trovava nel parcheggio del centro commerciale ed è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ricevendo del denaro: un appuntamento, si scoprirà successivamente, organizzato tramite messaggi. Al termine delle formalità di rito, oltre alla denuncia a piede libero il giovane è stato sottoposto a Dacur (il cosiddetto Daspo Willy), e non potrà avvicinarsi o accedere al centro commerciale per i prossimi 5 anni.