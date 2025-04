Crotone, in tanti alla “calata” del quadro della Madonna di Capocolonna

Erano davvero in tanti i fedeli che hanno affollato nella mattinata odierna di mercoledì 30 aprile, la chiesa dell’Immacolata di Crotone, per quello che è l'appuntamento inaugurale del mese mariano: la “calata” del quadro della Madonna di Capocolonna.

Quest’anno, tra l’altro, questo appuntamento tradizionale si somma a due eventi di rilievo, vale a dire, l’arrivo del nuovo arcivescovo, monsignor Alberto Torriani e l’anno giubilare.

La parrocchia, piena in ogni angolo tanto i molti devoti hanno dovuto assistere alla cerimonia dal sagrato, che anche quest’anno ha preso il posto del Duomo, attualmente chiuso per restauri.

Presenti all’appuntamento, presieduto dall’arcivescovo Torriani alla sua prima festa matronale, oltre al clero anche le autorità locali e militari, con in testa il Prefetto, Franca Ferraro.

E’ stato spiegato che, nonostante l’anno giubilare, quest’anno si è deciso di “calare” il quadricello piccolo della Vergine; per quello grande l’occasione sarà l’anno prossimo, con la celebrazione del settennale.

Oltre al numero, la “calata” è stata caratterizzata da un grande partecipazione emotiva, con i fedeli che distribuivano preghiere e applausi per quella che è considerata la Mamma di tutti i crotonesi.

L’arcivescovo, ai giornalisti intervenuti, ha sottolineato che la fede per la Madonna dimostrata dalle tante persone, è frutto del sentirsi vicini ad essa nella volontà di condividere con lei ansie e dolori.

Ha precisato, poi, come la festa quest’anno assume una maggiore connotazione e coinvolgimento proprio per l’anno giubilare in corso e sarà, a suo parere, una festa anche in ricordo di papa Francesco appena scomparso.

In realtà l’apertura ufficiale del mese mariano ci sarà proprio con la celebrazione eucaristica da parte dell’arcivescovo questa sera alle 18.30 nella chiesa dell’Immacolata.

Seguiranno, poi, gli altri appuntamenti come quello del bacio dell’effige, la visita della madonna all’Ospedale ed, infine, nella notte del 18 maggio, in pellegrinaggio al santuario di Capocolonna.

Nei prossimi giorni ci saranno i festeggiamenti civili, con l’arrivo dell’attesa Fiera mariana, il concerto di Alex Britti venerdì 16, offerto dall’amministrazione comunale e le attrazioni delle giostre.

Un mese, quello di maggio, che per la comunità crotonese assume un significato particolare, soprattutto per il grande attaccamento che il popolo mostra per la Vergine di Capocolonna.